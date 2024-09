Rifiuti: conferimenti irregolari, due multati nel Napoletano

Depositano rifiuti in orari e forme non conformi alla specifica ordinanza comunale: multati due cittadini nel Napoletano. È accaduto a Torre del Greco, nell'ambito dei controlli predisposti dalla polizia municipale.

Il primo caso si è verificato nella zona di corso Vittorio Emanuele, a ridosso del centro cittadino, grazie alla segnalazione di un cittadino, che ha scattato alcune foto ad una donna che, dopo avere parcheggiato la propria auto, aveva prelevato dal cofano una grande busta nera poi depositata - in pieno giorno - all'interno dei bidoni posti a ridosso del marciapiede. Grazie a queste foto, la signora è stata individuata e sanzionata dagli agenti.

Discorso analogo per l'autore dell'abbandono di una serie di buste nella zona compresa tra via Leopardi e via delle Industrie, nella zona periferica. I vigili urbani, ricevuta segnalazione di un doppio illecito deposito, riuscivano - grazie all'analisi del materiale contenuto nei sacconi - a rinvenire prove sull'identità del presunto trasgressore. Incrociati i dati recuperati dalla polizia municipale con quelli in possesso dell'Anagrafe, gli agenti si recavano presso l'abitazione del soggetto individuato, che raccontava loro di avere effettuato lavori di pulizia (ancora da terminare) nel suo appartamento, ammettendo le proprie responsabilità. Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, l'uomo è stato sanzionato in base alle irregolarità commesse in relazione all'ordinanza che regolamenta il corretto conferimento dei rifiuti differenziati. Per entrambi i soggetti individuati dalla polizia municipale, la sanzione è di 500 euro.





