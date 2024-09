Turista morta: il prefetto, una tragedia che si poteva evitare

La morte della turista padovana a Napoli "è un evento tragico sconvolgente per il quale non ci sono sufficienti parole o espressioni per manifestare la piena vicinanza e solidarietà ai genitori". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, sottolineando che "questa tragedia poteva essere evitata e va evitata attraverso un'attività di controllo di tutto il patrimonio urbanistico".

"Spesso - ha aggiunto - ci lamentiamo del patrimonio pubblico, ma quello privato credo che abbia bisogno di un'attenzione particolare. Non è il primo caso del genere in Italia, però che sia accaduto e che abbia avuto un esito così tragico fa pensare che c'è bisogno davvero di rimboccarsi le maniche per intervenire su questo problema".

Il prefetto ha espresso la sua "vicinanza e solidarietà ai genitori - ha detto - perché mi immedesimo nella loro anima e perché sono sicuro che per loro non ci sarà mai una spiegazione a questo evento tragico. La magistratura farà il suo corso e ho grandissima fiducia perché qui a Napoli lavora in maniera straordinaria, quindi ci sarà una risposta giudiziaria", ma resta la necessità "che questo patrimonio venga monitorato per evitare che possano ripetersi simili tragedie".



