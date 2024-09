In Campania prorogata allerta meteo gialla per temporali

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di colore Giallo per temporali di ulteriori 24 ore.

Pertanto, la criticità idrogeologica già in atto permarrà fino alle 6 di giovedì 19 settembre.

La particolare perturbazione in arrivo determina una incertezza previsionale: i temporali saranno repentini ma intensi a scala locale e potranno essere accompagnati da grandine, fulmini, raffiche di vento.

Le aree interessate sono prevalentemente quelle della fascia costiera campana e, in dettaglio, le seguenti zone di allerta: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).

La Protezione civile ricorda ai sindaci dei comuni interessati di mantenere attivi i Centri Operativi comunali e di prestare attenzione al rischio idrogeologico che potrebbe essere determinato dai temporali: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e degli incendi dei mesi scorsi.In considerazione delle raffiche di vento si raccomanda di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni.



