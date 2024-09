Il teatro Troisi di Napoli presenta la nuova stagione

Numero di abbonati in continua crescita per il teatro Troisi di via Leopardi a Napoli dove è stata presentata la nuova stagione artistica 24/25. Il patron e direttore artistico Pino Oliva ha annunciato i temi e gli spettacoli in cartellone, coadiuvato dalla conduttrice televisiva Jolanda De Rienzo. "Alcuni abbonati - ha detto Oliva - mi hanno detto, commuovendomi, che il teatro Troisi ha dato una famiglia a chi non ce l'ha. Ecco perché, stimolato da tanto affetto, cerco sempre di dare il massimo in termini di qualità.

Una volontà che mi sta premiando visto che al momento, il Troisi, ha raggiunto la quota di 2600 abbonati creando i presupposti per raggiungere l'obiettivo dei 3000". Con un abbonamento a dodici spettacoli, più uno omaggio (170 euro la galleria e 220 euro la platea) e con lo spettacolo di Massimiliano Gallo in opzione, al Troisi per la prossima stagione si potrà assistere a una serie di lavori divisi tra il comico, il sociale, la musica e il cabaret. Sette i turni a disposizione, due in più rispetto ai cinque dell'anno scorso. Il Troisi continua a mantenere da tre anni i prezzi dei biglietti inalterati. Inaugurerà la stagione 2024/2025 il 17 ottobre con Paolo Caiazzo e il suo spettacolo "Boomer - Un papà sul sofà". A seguire dal 7 novembre arriverà Teo Teocoli con il suo one man show "Tutto Teo". Si continuerà dal 21 novembre con Francesco Procopio alle prese con "Grisù- Giuseppe e Maria" fino a giungere al 3 dicembre con Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza alle prese con la commedia "Questo bimbo a chi lo do". Dal 12 dicembre spazio anche alla grande musica e alle canzoni con la "Nuova Orchestra Italiana" presentata da Gino Rivieccio e, per l'anno nuovo, dal 2 gennaio, largo a I Ditelo Voi con "Dirotta sul nulla". Dal 16 gennaio 2025 al Troisi arriverà Giacomo Rizzo con "Due cuori e una capanna" e dal 6 febbraio, Antonello Costa con "Il principe del varietà". Ancora, dal 27 febbraio sarà la volta di Simone Schettino in coppia con Francesco Procopio con "Happy Ending", mentre dal 20 marzo, sarà il turno di Monica Sarnelli con il suo concerto "Sirene, Sciantose, Malafemmene e altre storie di donne veraci" di Federico Vacalebre. Altri attesi appuntamenti della stagione in abbonamento saranno dal 3 aprile quello con il beniamino del pubblico Peppe Iodice e il suo show "Ho visto Maradona" e dall'8 maggio quello con Biagio Izzo e lo spettacolo "Sos". Protagonista dall'11 febbraio dello spettacolo in regalo agli abbonati intitolato "Tutto Fuori Controllo", sarà il comico e cabarettista Mariano Grillo.

Infine, a completare la stagione con il suo atteso lavoro in opzione per gli abbonati, dal 22 maggio, sarà l'applaudito attore e regista Massimiliano Gallo con "Anni '90- Noi che volevamo la favola". Tra i progetti di successo del Teatro Troisi non mancherà, dal 25 novembre, fino a febbraio del 2025 il ritorno del programma televisivo "Peppy Night" con Peppe Iodice trasmesso in diretta dalla sala di via Leopardi e in onda per 10 puntate il lunedì sera su Canale 21. Tutti gli abbonati avranno diritto alla prelazione per l'acquisto degli ambiti biglietti d'ingresso. Infine per i ragazzi delle scuole, dal mese di ottobre, riprenderanno le mattinate con lo spettacolo sulla legalità scritto, diretto e interpretato da Eduardo Tartaglia, in scena con Veronica Mazza, "Le radici del male" liberamente tratto dall'omonimo libro del magistrato Catello Maresca.



