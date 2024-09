Casa: a Napoli flash-mob contro l'overtourism e b&b

"Stop all'overtourism e ai b&b": è l'appello degli attivisti della campagna 'Resta Abitante' che a Napoli nel corso di un flash-mob hanno affisso manifesti sulle serrande di una edicola dismessa.

"La campagna cittadina contro i troppi b&b - è scritto su un volantino distribuito durante l'iniziativa - apre il confronto a tutte le realtà che si battono contro gli sfratti, per il diritto alla casa e ai beni comuni".

Sullo stesso comunicato si annunciano iniziative di comunicazione della Campagna 'Resta Abitante'. In mancanza di risposte istituzionali - anticipano gli animatori che parteciperanno alle celebrazioni ed al prodigio della liquefazione previsto per giovedi 19 - ci appelleremo a San Gennaro: magari dove la politica scappa arriverà il Patrono di Napoli a difendere gli abitanti e 'squagliare' gli interessi di palazzinari e speculatori".

L'iniziativa di "Liberi Edizioni" rinnova l'esperienza editoriale che ridà vita e voce alle edicole abbandonate occupandosi di varie tematiche come la liberazione di Julian Assange e la morte in Colombia del collaboratore Onu Mario Paciolla.



