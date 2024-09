Carabinieri in pensione supporteranno Procura Avellino

Dodici carabinieri in congedo supporteranno le attività burocratiche della Procura di Avellino. Il protocollo, operativo da stamattina, è stato sottoscritto dal Procuratore capo, Domenico Airoma, con il presidente dell'Associazione carabinieri di Mercogliano, Bruno Ronca, ed è finalizzato a garantire maggiore efficienza al lavoro degli uffici giudiziari e a migliorare i rapporti con l'utenza. Le attività dei carabinieri in pensione, svolte a titolo gratuito, si allargano anche alla dematerializzazione dei fascicoli e alla indicizzazione dell'archivio cartaceo di materiali e documenti di natura non riservata.



