Direttrice Secondigliano, oggi piantiamo un chicco di speranza

"Attraverso le best practice lavoriamo per passare dalla rieducazione del condannato, mission dell'amministrazione penitenziaria, alla risocializzazione per arrivare alla riabilitazione partendo da un presupposto saldo: i detenuti ritornano cittadini. Oggi qui piantiamo un chicco di speranza". Così Giulia Russo, direttrice del carcere di Secondigliano, in occasione della firma del protocollo d'intesa con l'azienda Kimbo e la Diocesi di Napoli per la realizzazione del progetto 'Un chicco di caffè' che coinvolgerà dieci detenuti del carcere dell'area nord di Napoli. "Questo progetto si anima su tre direttrici - ha evidenziato Russo - la formazione professionale, la realizzazione di un laboratorio specifico che inseriremo nel nostro polo di arti e mestieri che abbiamo qui già da due anni e la lavorazione del terreno per la creazione di un chicco di caffè tutto nostro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA