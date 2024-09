Consigliere municipale Napoli, discarica vicino scuola materna

"Vi è una vera discarica a cielo aperto nei pressi della scuola materna elementare Stella Mattutina di via Sant' Antonio Abate. Non manca niente, vi è perfino un scaldabagno e tanti altri rifiuti e suppellettili".

Lo denuncia Enrico Cella, consigliere e capogruppo alla IV municipalità di Napoli.

"Non è la prima volta che segnalo detto inconveniente. Per non parlare di inciviltà di chi deposita abusivamente materiali spesso anche nocivi. Mancano i controlli e poi sarebbe opportuno spostare i contenitori come prevede l'ordinanza sindacale nei pressi di edifici abitativi. Bisogna intervenire al più presto e mi appello all'assessore all'ambiente del comune di Napoli Vincenzo Santagada, al presidente della Municipalità Caniglia che ha anche la delega all'ambiente - Igiene e ai responsabili dell'Asia", conclude Cella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA