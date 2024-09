Cinico e spietato, il Napoli si specchia in Conte

Cinico, spietato e anche aiutato un po' dalla fortuna. Un mix di componenti micidiale nel calcio, una combinazione perfetta di elementi che fa del Napoli, dopo quattro giornate dall'inizio del torneo, la vera sorpresa del campionato e che proietta la squadra, costruite da Antonio Conte a sua immagine e somiglianza, in vetta alla classifica.

Il giorno dopo la sonante vittoria di Cagliari i tifosi ritrovano il sorriso, dopo oltre un anno di delusioni ed esaltano il nuovo allenatore al quale attribuiscono principalmente i meriti della rinascita.

"Il Napoli è una squadra forte. L'anno scorso è stata una stagione particolare. Antonio Conte è stato bravo a ridare fiducia ai giocatori e a ricompattare lo spogliatoio. Sono vittorie di carattere". Fabio Cannavaro non è il solo tra i commentatori del lunedì a tessere le lodi della squadra e dell'allenatore e non è il solo a indicare proprio gli azzurri come i più titolati a contendere all'Inter la scudetto in una stagione in cui le forze in campo sembrano essere abbastanza livellate.

"Il Napoli - osserva il capitano della Nazionale campione del mondo 2006 ai microfoni di Radio Anch'io Sport - ha un vantaggio rispetto alle altre: gioca una volta a settimana. Ha speso tanto, ha preso giocatori importanti con una base già molto forte. Li ho affrontati con l'Udinese, avevo visto un valore pazzesco. L'anno scorso era solo questione di testa. L'Inter è avvantaggiata, perché anche loro hanno una struttura già collaudata. Sarà una bella sfida, in attesa di altre squadre".

Sui social, intanto, i tifosi dimostrano di aver ritrovato la fiducia e l'entusiasmo che avevano smarrito del tutto durante l'arco della passata stagione, contrassegnata solo da delusioni e dispiaceri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA