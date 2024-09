Oggetto cade in strada a Napoli, turista ferita alla testa

E' stata colpita alla testa da un oggetto pesante caduto dall'alto, probabilmente - ma le verifiche delle forze dell'ordine sono ancora in corso - un vaso. Una turista di Padova, che passeggiava oggi pomeriggio nei Quartieri Spagnoli di Napoli, è rimasta gravemente ferita alla testa. Immediati i soccorsi per la donna, trasportata all'ospedale del Mare dove verrà sottoposta a un intervento per decomprimere il cervello dall'ematoma provocato dall'impatto.

Non sono ancora state rese note le generalità della turista.





