Manfredi, basta populismo, serve un progetto di positività

"La partecipazione è la vera sfida della politica di oggi". Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dal palco della Festa dell'Unità a Bologna.

"Veniamo da stagioni di populismo dove la mobilitazione è stata contro, significava raccogliere il malcontento, la protesta fine a se stessa, l'idea di una mobilitazione che servisse ad alimentare l'antipolitica. Invece - ha proseguito - il tema oggi è aumentare la partecipazione e mobilitare le persone per costruire insieme un progetto di democrazia e di positività, per far tornare l'idea che la politica non è protesta, ma bisogna protestare con una visione di tipo costruttivo costruendo una proposta alternativa, guardando a un'idea collettiva e non individuale, a un'alternativa democratica fatta di un bene comune e non di un rafforzamento dell'individualismo e della protesta fine a se stessa".

Manfredi ha indicato questo percorso come "il grande sforzo che le forze progressiste devono mettere in campo. Questa è anche la differenza tra la mobilitazione della destra e della sinistra: noi dobbiamo tornare a un'idea di politica che sia fatta della partecipazione dei cittadini per costruire insieme una proposta di futuro che dia risposta al bisogno del singolo ma anche della collettività".



