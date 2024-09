Dall'arte alla moda, in mostra le opere dI Germano Reale

"Dall'arte alla moda", è il titolo della mostra delle opere di Germano Reale che è stata allestita nella ristrutturata Cappella della Maddalena, nel centro storico di Giugliano, che resterà aperta al pubblico fino al prossimo 29 settembre. Ha aperto questa mattina ed già è stata visitata da centinaia di persone che hanno avuto di ammirare come arte e moda si incontrano. L'ingresso alla mostra, che ha il patrocinio del Comune di Giugliano in Campania, è libero.

Germano Reale è lo pseudonimo dello stilista giuglianese Pietro Paolo Carandente che formatosi fin da giovanissimo in scuole prestigiose di Roma si è poi diplomato al liceo artistico per poi proseguire gli studi all'Accademia di Belle Arti di via Ripetta per poi specializzarsi alla scuola di di moda di Ida Ferri e anche alla scuola di tessitura e di arazzo.

Carandente ha poi collaborato con la sartoria teatrale dell'Opera di Roma. Conosciuto anche come "l'artista dell'anima" ha vinto anche il premio "Abito Fantastico" di Sposa Italia Milano, dove Germano Reale si afferma come valente creatore di moda.



