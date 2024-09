A Paestum torna il Festival Internazionale delle Mongolfiere

Torna a Paestum (Sa) ‪dal 28 settembre al 6 ottobre‬ il XIV Festival Internazionale delle Mongolfiere, organizzato a cura di "Vivere Paestum." Tante le attività, prima fra tutte il volo, anche vincolato, in mongolfiera per godere di una vista straordinaria dei templi dal cielo di Paestum colorato di tanti balloons.

Anche quest'anno il Festival è ospitato dal Parco delle Mongolfiere in via Magna Grecia, adiacente l'area archeologica di Paestum, che prenderà vita con artisti di strada, concerti di musica popolare, sbandieratori, stand di artigianato, cori, giochi per bambini, aquiloni, ristoro, bar, pizzeria, finger food, barbecue.

Ingresso 5 euro. Ingresso libero per i bambini fino a 12 anni.

Il biglietto per i voli è acquistabile solo in loco e i posti sono limitati.

L'orario dei voli sia liberi sia vincolati può subire variazioni in dipendenza dalle condizioni meteo.

‪Sabato 28 settembre, si inizia alle 7.30 con il decollo delle Mongolfiere in volo libero, alle 11.30 si apre l'area villaggio bambini, alle 14 si esibiranno gli artisti di strada mentre alle 15.30 sarà la volta degli sbandieratori. Alle o‬re 17 preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero), mentre ‪alle ore 18 volo vincolato con mongolfiera, in contemporanea si esibirà il gruppo canti Popolare A paranza r'o Tramuntan. Fitto il programma anche per i giorni successivi da consultare su www.paestumballoon.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA