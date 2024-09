"Tante le criticità", l'Uspp visita carcere Sant'Angelo Lombardi

Una delegazione del sindacato di polizia penitenziaria USPP (composta dal segretario nazionale Giuseppe del Sorbo, dal segretario regionale Ciro Auricchio e dai segretari De Fazio e Repola) ha visitato il carcere avellinese di Sant'Angelo dei Lombardi dove, informa una nota "sono state tante le criticità riscontrate, a partire dal sovraffollamento. Nell'istituto sono presenti 176 detenuti, 45 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. Per quanto riguarda il personale, sulla carta sono 95 le unità presenti, ma ne lavorano solo 67 perché 21 sono assenti per problemi di salute. Inoltre altre 5 unità andranno in quiescenza a dicembre.

I turni non solo sono massacranti, ma i poliziotti vengono impiegati in più posti di servizio contemporaneamente. La matricola dell'istituto sovente è chiusa per dare manforte all'interno dei reparti detentivi".

"Addirittura - scrive l'USPP - cosa davvero eclatante, le lavorazioni sono senza addetti alla vigilanza a rischio della sicurezza; il reparto di salute mentale è chiuso perché inagibile e non c'è uno psichiatra in istituto. I detenuti affetti da disturbo psichico sono senza sostegno da gennaio. Ad oggi sono numerosi i detenuti trasferiti a Sant'Angelo per motivi di ordine e sicurezza".

Il sindacato, viene ricordato nella nota, "più volte ha denunciato ai vertici dell'amministrazione questa scellerata decisione perché l'istituto in questione nasce come istituto a trattamento avanzato. Invece è diventato ricettacolo di assegnazione di detenuti facinorosi della regione Campania".

"Vista l'emergenza in atto - conclude il comunicato - l'USPP chiede in primis un interpello straordinario per agenti/assistenti per garantire un supporto al personale di polizia penitenziaria orami stremato da questa continua emergenza e, inoltre, sollecitiamo i vertici del Dap affinchè intercedano presso il Prap Campania per non assegnare più detenuti facinorosi a questo istituto".



