Sicurezza lavoro, campagna di sensibilizzazione a Ercolano

'Papà lavora in sicurezza, ti aspetto a casa': è lo slogan impresso su cartelli e striscioni che da oggi saranno affissi su tutti i cantieri attivi a Ercolano (Napoli). L' iniziativa nasce per sensibilizzare tutti al triste problema delle morti bianche e vuole tenere alta l'attenzione sull'importanza di adottare le misure necessarie per prevenire infortuni e garantire un ambiente sicuro per tutti. Il messaggio è rivolto sia ai lavoratori che ai datori di lavoro.

"La sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità assoluta" dice Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci "Con questa campagna vogliamo ricordare che dietro ogni lavoratore c'è una famiglia che lo aspetta a casa. Non possiamo permetterci che si verifichino incidenti evitabili. Tutti devono fare la propria parte per garantire il rispetto delle norme e dei dispositivi di sicurezza. Lavorare in sicurezza non è solo un obbligo di legge, ma anche un atto di responsabilità e amore verso i propri cari". (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA