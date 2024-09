In piazza Plebiscito a Napoli la preghiera evangelica di Graham

Sono attese circa 20mila persone domani in piazza Plebiscito dove si svolgerà il 'Noi Festival', evento di evangelizzazione della Billy Graham Evangelistic Association (BGEA), presieduta da Franklin Graham. Alla realizzazione dell'appuntamento hanno collaborato oltre 300 chiese evangeliche del Sud Italia. "La comunità evangelica napoletana è importante e molto radicata in città - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - Napoli è sempre stata una città aperta, accogliente, che dà ospitalità a tutte le religioni, a tutte le comunità ed etnie perché la sua forza storica è sempre stata quella di essere una grande città internazionale. In un mondo così conflittuale, con sempre più guerre e limitazioni delle libertà delle persona, Napoli vuole essere esempio di accoglienza e rispetto". Il Noi Festival arriva a Napoli dopo essersi svolto nel 2022 a Milano e nel 2023 a Roma e sarà dunque la terza volta che Graham predicherà in Italia.

"Sono grato per la calorosa accoglienza - ha affermato Graham - per la chiesa evangelica oggi è un tempo storico. Ho visto la piazza e toglie il fiato e sono entusiasta per l'opportunità che il sindaco e l'amministrazione ci hanno concesso di venire in questa grande città e poter condividere la speranza che è nei nostri cuori". All'evento è prevista la partecipazione della cantante cristiana e vincitrice di un Latin Grammy, Christine D'Clario, e della pluripremiata artista Charity Gayle. "Credo che questo evento sia ciò di cui Napoli ha bisogno - ha aggiunto Antonio Marino, vice direttore del noi Festival - e sono entusiasta che Franklin Graham condivida ancora una volta in Italia il suo messaggio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA