Cambio della guardia comandanti Capitaneria nel Napoletano

Cambio della guardia alla Capitaneria di Torre del Greco. Va via il comandante Ida Montanaro, a subentrarle è Leonello Salvatori. Ieri sera a Villa Signorini ad Ercolano si è svolta la cerimonia. Da oggi dunque Salvatori prenderà l'incarico detenuto per un anno dalla collega Ida Montanaro, che lascia Torre del Greco per andare a ricoprire il ruolo di capo ufficio flag state del reparto sicurezza della navigazione e marittima del comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

L'ex comandante, prima donna a ricoprire tale ruolo dopo cento anni di storia della Capitaneria di porto di Torre del Greco, nel suo intervento ha ricordato, come si legge in una nota diffusa dalla Capitaneria torrese, l'impegno del corpo delle Capitanerie di porto a tutela e difesa della legalità.

Il comandante Salvatori proviene dalla direzione marittima di Livorno, dove ha gestito le unità navali assegnate agli uffici marittimi della Toscana. La cerimonia di ieri sera si è svolta alla presenza dell'ammiraglio Pietro Giuseppe Vella, direttore marittimo della Campania e comandante del porto di Napoli, e di numerose autorità militari, civili e religiose.





