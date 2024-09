Tir a fuoco nell'Avellinese, salvo il conducente

Nella tarda serata di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti nei pressi del casello autostradale di Lacedonia, in provincia di Avellino, dell'A16 Napoli-Canosa per l'incendio che ha coinvolto un tir che trasportava cassoni di pomodoro. Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore ed hanno completamente distrutto la cabina.

L'autista, diretto a Scafati, è riuscito a mettersi in salvo.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere l'incendio e salvare il carico.



