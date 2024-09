GdF: Avellino, Erre subentra a Minale

Avvicendamento al vertice del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino. Al colonnello Salvatore Minale, da tre anni in Irpinia, succede il pari grado Leonardo Erre, 48 anni, originario di Amelia in provincia di Terni. Il colonnello Erre proviene dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste. In questo ruolo ha dato un importante contributo al sequestro di quattro tonnellate di cocaina purissima che i narcos colombiani avevano fatto approdare nel porto di Trieste.





