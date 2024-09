A Ischia delegazione Banca Sviluppo del Consiglio d'Europa

Una delegazione della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (Ceb), l'istituzione finanziaria che promuove nei Paesi membri investimenti con finalità sociali, è a Ischia per avviare una collaborazione con la Struttura commissariale per la ricostruzione post sisma e post frana. Il contributo della Ceb, nell'ambito del processo di ricostruzione e messa in sicurezza dell'isola a seguito degli eventi calamitosi, si affiancherebbe a quello già in corso della Banca Europea per gli Investimenti, rafforzando così l'impatto sociale degli interventi. Una collaborazione indirizzata a sostenere sia gli interventi strutturali previsti dai Piani di protezione civile e mitigazione del rischio idrogeologico, che quelli non strutturali, come la Pianificazione di protezione civile.

Accolta dal commissario straordinario, Giovanni Legnini, la delegazione, composta da Lucia Bucciarelli Ducci (Country Manager Italia), Sergio Dell'Anna (Senior Technical Advisor con esperienza in gestione dei disastri) e Lorenzo Pezzati (Technical Advisor esperto in cambiamenti climatici), è arrivata a Ischia per fare una prima ricognizione sullo stato di avanzamento dei lavori e valutare le modalità di intervento. Il team della Ceb è stato accompagnato dai tecnici della Struttura in sopralluogo nelle aree maggiormente colpite dal sisma e dalla frana. Da Piazza Bagni, luogo simbolo della devastazione dell'alluvione del 2022 a Casamicciola, la visita è poi proseguita verso il Celario e alcuni alvei oggetto dei lavori di pulitura e ripristino dell'officiosità idraulica.

Subito dopo, nel corso di una riunione, il Commissario e i suoi collaboratori hanno fatto una panoramica degli interventi già realizzati e di quelli in corso o in fase di programmazione.

"La collaborazione della Bei e della Ceb, istituzioni finanziarie europee, nel processo di uscita dall'emergenza e ricostruzione è per noi di fondamentale importanza, sia in termini di supporto alle molteplici attività in corso, che sotto il profilo finanziario sulla base degli accordi che le stesse Istituzioni bancarie potranno concludere con il Governo italiano" ha detto Legnini, ringraziando i vertici e i rappresentanti della Ceb per la loro visita "e per quanto faranno a sostegno degli ambiziosi progetti sull'isola di Ischia". La delegazione ha, inoltre, incontrato il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino.



