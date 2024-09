Procida ricorda De Rienzo con Baricco, Ponti e Marinelli

Parte domani a Procida, con una serata dedicata alla memoria dell'attore Libero De Rienzo, il festival MARetica ideato da Alessandro Baricco, quattro giornate di sport e cultura con al centro il mare.

Dalle 20.00, a Palazzo d'Avalos a ricordare il protagonista di "Santa Maradona" scomparso il 15 luglio del 2021, legatissimo all'isola campana, saranno il regista Marco Ponti e il rapper Willie Peyote. Nel corso della serata, condotta da Pasquale Raicaldo, interverranno Baricco e l'attore Luca Marinelli. I ragazzi dell'associazione "L'isola dei Misteri" illustreranno l'esperienza di Arthetica, il piccolo festival di cinema indipendente con il quale De Rienzo avviò la rivalorizzazione di Palazzo d'Avalos. A seguire, proiezione del corto "Farah" della regista Alissa Jung e del film prodotto nell'ambito del workshop "Un mare di memorie" con la direzione di Federico Siniscalco. Infine, la proiezione integrale di "Santa Maradona".

Venerdì 13 settembre serata interamente dedicata alla poesia e una jam session frutto del gemellaggio tra il Comune di Procida e il Comune di Moncalieri (dalle 21, piazzetta Guarracino), mentre sabato 14 ci sarà la serata di premiazione.

La giuria, presieduta dalla scrittrice Valeria Parrella è composta quest'anno da Concita De Gregorio, Marinelli, Elisabetta Montaldo, Claudio Fogu e Giogiò Franchini. Candidati al premio sono l'artista multimediale Shona Heat (che ha ispirato tutto il lavoro di scenografia e costume del film "Povere Creature" di Yorgos Lanthimos), lo scrittore Fabio Genovesi con "Oro puro" (Mondadori), la scrittrice Evelina Santangelo con "Il sentimento del mare" (Einaudi), i saggisti Peregrine Horden e Nicholas Purcell con "Il mare che corrompe.

Per una storia del Mediterraneo dall'età del ferro all'età moderna" (Carocci), la regista Jennifer Rainsford, con "All of Our Heartbeats Are Connected Through Exploding Stars", il regista Tommaso Santambrogio con "Gli oceani sono i veri continenti". Domenica 15 settembre a partire dalle 8.00, traversata collettiva idall'antico Porto Romano di Miseno all'approdo miceneo di Vivara. In mostra nella cappella della Purità, all'interno del Museo Civico "Sebastiano Tusa" i "Libri d'artista" dedicati al mare, a cura della Biennale del Libro d'Artista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA