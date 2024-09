Italiamarine compie 10 anni e propone un 'patto' con i clienti

Sedici modelli, 350 battelli venduti con oltre 750 armatori: celebra con questi numeri i dieci anni di attività il brand Italiamarine, azienda napoletana produttrice di battelli penumatici. E propone un patto con i propri clienti su alcuni punti chiave a difesa del settore e del mare.

Italiamarine è costola della più longeva società della famiglia NauticAmato, ma è ora impegnata, si sottolinea, "a scalare le graduatorie del comparto per l'interesse tecnologico, sviluppo e design delle proprie imbarcazioni e per gradimento del pubblico".

Nel celebrare il primo decennio di produzione, ha oggi al comando dell'azienda Carolina e Antonio Amato (figli di Gennaro Amato) che, dopo aver basato la loro esperienza sulle indicazioni paterne, hanno voluto coniugare progetti aziendali e progettualità scegliendo figure professionali, come progettisti e designer, che "hanno consentito ad Italiamarine di raggiungere traguardi esaltanti".

Un incontro celebrativo si terrà domani sera, 12 settembre, con oltre 200 ospiti tra armatori e addetti ai lavori; oltre ai festeggiamenti del decimo anno di vita, l'incontro avrà anche un ulteriore scopo. Raccogliendo il messaggio portato avanti da AFINA - Associazione Filiera Italiana della Nautica - presieduta da Gennaro Amato, nella promozione e difesa del mare, Italiamarine stabilirà un patto con i propri clienti. Tre le indicazioni proposte dal cantiere partenopeo: aree marine protette, sicurezza e regole della navigazione, rispetto dell'ambiente marino. Dunque, una convenzione con i clienti che intende sottolineare che le prime "sentinelle" del mare sono proprio i possessori di barche che, allo stesso tempo, devono essere sostenitori di una politica di fruizione corretta e disciplinata del mare.

Intanto il cantiere Italiamarine sta preparando il suo debutto stagionale, tipico del periodo autunno /inverno, alle esposizioni: Salone Internazionale di Bologna (12/20 ottobre): Salone Internazionale di Napoli Navigare (9/17 novembre); salone Internazionale di Roma (7/15 dicembre) e infine al Nauticsud (febbraio 2025), dove presenterà i nuovi modelli 2025: 36 Ponza Cabin il 31 Nerano Fish.



