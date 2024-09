Innovazione territoriale, due giorni di incontri nel Napoletano

Due giorni per programmare soluzioni innovative per lo sviluppo territoriale. È l'ambizioso obiettivo che si prefiggono i promotori del progetto Capacity Maker attraverso l'hackathon per l'innovazione territoriale in programma lunedì 16 e martedì 17 settembre. L'iniziativa, che rientra nel più ampio programma portato avanti dall'incubatore Stecca e dalla società di progettazione Medaarch, in partenariato con Cna Salerno e Confcommercio Campania, vede la collaborazione anche di Assocoral e del dipartimento di Economia Management Istituzioni dell'università Federico II.

"L'hackathon territoriale - spiegano Giuliana Esposito e Amleto Picerno Ceraso, rispettivamente Ceo di Stecca e Medaarch - è stato progettato con l'obiettivo di rispondere alle sfide specifiche prodotte dalle aziende locali, favorendo l'innovazione e la sostenibilità nel settore dell'artigianato e del turismo culturale. L'iniziativa mira a creare soluzioni pratiche e innovative che valorizzino le tradizioni locali, facilitando al contempo l'integrazione con i mercati internazionali". Tre in particolare i propositi della due giorni: promuovere la sostenibilità, attraverso lo sviluppo di strumenti e modelli che supportino la transizione verso pratiche sostenibili, sia a livello produttivo sia di business; valorizzare il territorio e l'artigianato locale attraverso l'innovazione, creando un'esperienza turistica che coinvolga i visitatori nella scoperta dell'artigianato locale; creare connessioni tra artigianato e tecnologia, esplorando nuove tecnologie al fine di migliorare la presentazione e la vendita dei prodotti artigianali sui mercati esteri.

"I partecipanti all'hackathon - sottolineano ancora i promotori - esploreranno le sfide proposte attraverso interviste, brainstorming e la costruzione di prototipi rapidi. Ogni progetto passerà per un ciclo di interazione continua, validando idee tramite feedback diretti e test sul campo". All'iniziativa parteciperanno anche alcune aziende, che proporranno vere e proprie sfide ai presenti: nello specifico Rdr punterà alla sostenibilità per gli artigiani locali; l'azienda Lello Orlando si concentrerà sull'innovazione nella presentazione dei prodotti; la Lpm Apa infine metterà a confronto i presenti sulle esperienze turistiche interattive.

La giornata inaugurale di lunedì sarà incentrata, dopo la presentazione, sulla proposta delle sfide del territorio da parte degli esperti locali e su tavoli tematici, mentre martedì è in programma un workshop sul business design la mattina e nel pomeriggio è prevista la presentazione dei pitch (una sorta di "biglietto da visita" per le start-up) con la relativa valutazione da parte di un'apposita giuria.





