Incendia scale di casa e ferisce 4 cc e un vigile del fuoco

C'è una violenta lite con il padre alla base del gesto di un 42enne di Piedimonte Matese (Caserta), che stamattina, dopo che per il grave stato di alterazione ne era stato disposto un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio), ha appiccato con della benzina un incendio sulla scale della propria abitazione, ustionandosi su parte del corpo e ferendo lievemente un vigile del fuoco e quattro carabinieri.

Proprio i militari della locale Compagnia erano intervenuti per una lite in famiglia, sorprendendo il 42enne che litigava con il padre di 77 anni; alla vista dei carabinieri, il 42enne ha aizzato il cane di grossa taglia contro di loro, facendone cadere uno dalle scale. Il magistrato ha disposto il Tso per il 42enne, anche perché con sé l'uomo aveva inoltre due contenitori di benzina e un accendino con il quale minacciava di darsi fuoco. I carabinieri a quel punto hanno chiamato i vigili del fuoco, cercando nel frattempo di togliere l'accendino dalle mani del 42enne, che è riuscito comunque a far cadere sulle scale la benzina e ad appiccare l'incendio con un secondo accendino.

Le fiamme hanno avvolto in pochi istanti il 42enne e lambito i militari e un vigile del fuoco; gli altri pompieri hanno subito spento le fiamme grazie agli estintori. Il 42enne è stato quindi soccorso e trasferito in eliambulanza presso l'ospedale Cardarelli di Napoli - centro grandi ustionati, dove è ricoverato in prognosi riservata. Eventuali misure cautelari a suo carico saranno emesse dall'autorità giudiziaria (Procura di Santa Maria Capua Vetere) solo quando il 42enne sarà dichiarato fuori pericolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA