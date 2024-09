Ecologia e diritti civili a Scampia con "Come Suona il Caos?"

Ecologia e diritti civili nel Rione Scampia di Napoli il 15 settembre con "Come Suona il Caos?"; aderiscono al concerto dei BungtBangt Zulù (99 Posse), Franco Ricciardi, Peppe Lanzetta e venti associazioni territoriali.

Domenica prossima, dalle 10 fino alle 23:30, nel Parco Corto Maltese, si svolgerà un happening dal vivo che vuole fondere musica, ecologia e solidarietà civile. La terza edizione di "Come Suona il Caos?", annunciano gli organizzatori, "ha un tema d'interesse pubblico che viene realizzato grazie al volontariato e alla spinta emotiva di artisti e associazioni che da anni dimostrano di avere una particolare sensibilità per le tematiche del territorio, ambientali e i diritti civili". I promotori precisano che la scelta di svolgere l'evento a Scampia è stata pianificata prima dei recenti e dolorosi avvenimenti, "ed oggi assume un significato ancora più profondo, sottolineando l'importanza di un impatto sociale che vada oltre le parole; favorendo la rinascita di una comunità attraverso la cultura, la musica e l'azione condivisa".

"Come Suona il Caos?" nasce dalla visione di Maurizio Capone, leader dei BungtBangt, la prima eco band italiana che utilizza dal 1999 strumenti creati con materiali riciclati. L'obiettivo dell'evento è quello di esplorare e celebrare il legame tra l'essere umano e la natura, declinando il concetto di "ambiente" sia in senso ecologico che sociale. Hanno aderito all'invito di Capone diversi artisti: Zulù (99 Posse), Franco Ricciardi, Peppe Lanzetta, 'A67, 'O Rom, PeppOh i quali saranno ospiti dei BungtBangt per sostenere l'iniziativa. A completare le attività ci penserà il PodCaos Ediz. Scampia a cura di Antonio Porcelli.

Tra le iniziative mattutine ci sono "Prendi la Musica da Terra", la visita al Moss presso Chikù, il primo eco museo napoletano, lo spettacolo di marionette di Bruno Leone, DJ set a cura di Kinky Sound, la parata del "Frente Murguero Campano - M'abbrucia 'o Frente", una sfilata di abiti in wax africano a cura di Action Women, la parata DUDU protagonisti i ragazzi dell'Associazione Obiettivo Napoli e le linoleografia di Felice Pignataro de "La Scugnizzeria" dedicata al popolo rom.

Aderiscono le associazioni Chi Rom e Chi No, Amnesty International, Greenpeace, Rete Pangea Scampia, Carnevale Solidale Napoli, Lipu, Legambiente, n'SeaYet, Comitati Acqua Pubblica, FIAB, Obiettivo Napoli, Roots tempora by Action Woman, Gaiola Onlus, Lazarelle, La Comune.



