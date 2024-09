Su auto a noleggio feriscono due automobilisti, denunciati

A bordo di un'auto noleggiata, impattano una vettura ferendo le persone a bordo: due diciassettenni denunciati per lesioni personali stradali. È accaduto ieri sera a Torre Annunziata, dove i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno notato, all'ingresso del parco Penniniello, i ragazzi a bordo di una Fiat 500. Poco dopo l'utilitaria ha impattato, in via Settetermini, contro una Fiat Punto Evo, a bordo della quale si trovavano due 41enni. Le vittime sono state trasferite nell'ospedale di Castellammare di Stabia in codice giallo, mentre la Fiat 500, presa a noleggio dalla madre di uno dei due 17enni, è stata sequestrata. I ragazzi, usciti illesi dal sinistro, sono stati denunciati per poi essere affidati ai rispettivi genitori.



