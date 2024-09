Carceri: tensioni a S. Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino

Ancora tensioni e episodi di violenze nelle carceri irpine, dopo l'evasione, domenica sera di un detenuto nel carcere di Avellino, catturato ieri mattina dopo mentre si confondeva tra i passeggeri nell'autostazione di Air Campania.

Nella Casa circondariale di Sant'Angelo dei Lombardi, riferisce la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci, un detenuto dopo aver divelto il piede di legno di un tavolo ha aggredito gli agenti in servizio anche con pugni e testate.

Lo stesso sindacato rende noto che nel carcere di Ariano Irpino un detenuto ha aggredito un poliziotto per futili motivi.

Il segretario nazionale del Sappe, Donato Capece, che ieri mattinata ad Avellino ha incontrato i giornalisti, ripropone il problema della custodia di detenuti con problemi psichici e tossicodipendenti: "Vanno trasferiti in strutture dedicate e va ripristinata la sanità penitenziaria che per molti anni è stata una eccellenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA