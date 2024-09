Scuola: garante disabilità, sovraffollamento e pochi assistenti

"Carenza di continuità didattica, assenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, sovraffollamento delle aule, insegnanti di sostegno troppo spesso precari e non specializzati". Sono le "preoccupazioni" che, all'inizio dell'anno scolastico, esprime il garante dei disabili della Regione Campania, Paolo Colombo.

"Buon anno scolastico 2024-2025, la scuola ha un ruolo fondamentale per la crescita individuale e professionale di ogni persona", scrive in una nota Colombo, sottolineando che "inizia un nuovo anno scolastico con tante speranze e preoccupazioni. La scuola insieme alla famiglia ha un ruolo centrale nella crescita individuale e professionale di ogni persona, dà opportunità di libertà e di uguaglianza. Ma vi sono anche tante preoccupazioni, in particolare per gli alunni con disabilità". E l'elenco, come visto, è lungo.



