Scontro tra auto e camion sull'A30, morto un 29enne

Un incidente mortale si è verificato nella notta sull'autostrada A30, nel tratto compreso tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino, in direzione Salerno. Nell'impatto sono rimasti coinvolti un mezzo pesante ed un'auto. Ad avere la peggio i tre giovani che si trovavano nella vettura. Uno di loro, un 29enne di Solofra (Avellino) che viaggiava come passeggero è deceduto.

Gli altri due occupanti dell'auto sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate, non sarebbero gravi. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord, impegnati nella ricostruzione della dinamica.





