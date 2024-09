Nuoto di fondo, la Capri-Napoli assegnata al fotofinish

Dopo 6 ore e 15 minuti di bracciate, la 59/a edizione della Capri-Napoli, trofeo Farmacosmo, viene assegnata al fotofinish ad Alessio Occhipinti.

Battuto Giuseppe Ilario.

Per Occhipinti, 28 anni di Roma, è il terzo successo in quattro anni (in precedenza aveva trionfato nel 2021 e nel 2022). "Sono contento del successo e di come è maturato - ha detto Occhipinti -. Con Ilario è stata una gara di testa, favorita anche dalle condizioni favorevoli del mare. Con questo successo, il terzo alla Capri-Napoli, entro di diritto nel novero dei plurivincitori".

Come detto, è stato necessario il ricorso al fotofinish, che solo un'ora dopo l'arrivo ha decretato il successo di Occhipinti sul napoletano di 20 anni, che in un primo momento aveva anche esultato. "Sono comunque felice di questo risultato, giunto nel mio circolo - le parole di Ilario -. Ho sempre sognato di nuotare la Capri-Napoli e so che posso vincerla. Sarà per il prossimo anno".

Entrambi i nuotatori delle Fiamme Oro sono giunti al traguardo con il tempo di 6.15 e 45 secondi, mentre terzo è arrivato l'altro italiano Niccolò Ricciardi. Tra le donne seconda vittoria consecutiva per l'argentina Mayte Puca, che ha ben presto staccato le avversarie ed è giunta al traguardo fermando il cronometro sotto le sette ore (6.57).

"Portiamo a termine un'altra importante edizione, in attesa di quella storica del prossimo anno, quando arriveremo a quota sessanta", afferma l'orgasnizzatore Luciano Cotena.

Domani, domenica 8 settembre, alle ore 11.30, è in programma la premiazione ufficiale sempre al Circolo Canottieri Napoli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA