Travolto da trattore nell'Avellinese, è in gravi condizioni

È ricoverato in codice rosso in ospedale ad Avellino un 47enne di Carife rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L'uomo è stato travolto in località Crocevia del comune di Sturno dal trattore agricolo sul quale si stava mettendo alla guida. Il mezzo era stato parcheggiato sulla strada e veniva utilizzato nei lavori di ristrutturazione di un'azienda del posto. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri che hanno allertato il 118. I sanitari hanno disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale "Moscati" di Avellino.



