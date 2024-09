Pannolini e ciucciotti, a casa dei neonati il regalo del Comune

Pannolini, ciucciotti, altri gadget. A casa dei neonati di San Marzano sul Sarno, comune in provincia di Salerno, arriva il pacco Amazon con il kit di benvenuto dell'amministrazione comunale. Si tratta di un'iniziativa promossa dal sindaco Andrea Annunziata, su proposta del consigliere comunale di maggioranza Salvatore Annunziata, il quale si è attivato per prendere contatti con l'azienda fornitrice del materiale da inviare.

L'operazione sarà, spiega Salvatore Annunziata, a costo zero per l'ente grazie al coinvolgimento del fornitore privato e della consegna di Amazon. I neo genitori, in particolare, riceveranno in dotazione un pacco contenente alcuni prodotti da poter utilizzare per la cura dei bambini e, grazie al supporto di Amazon, la consegna presso il domicilio sarà completamente gratuita.

Il regalo sarà recapitato non solo ai neonati ma anche ai bambini venuti alla luce dall'1 gennaio 2024. Si tratta, spiega il consigliere Annunziata, di circa 120-130 bambini. "San Marzano - aggiunge - vuole essere in controtendenza rispetto al calo demografico. Sappiamo che comunque poi i neo genitori avranno altre e continue necessità e stiamo studiando qualche intervento più strutturale, sempre però considereando le ristrettezze dei bilanci dei Comuni".

Per aderire a questa progettualità, i neo genitori riceveranno un modulo di accettazione, inviato direttamente dall'Ente comunale grazie alla lista stilata dall'ufficio Anagrafe, per ordinare il kit. "Un gesto, questo, di attenzione e vicinanza in un momento così gioioso. La progettualità è stata poi condivisa dall'assessore con delega alle Politiche sociali, Colomba Farina", sottolinea una nota del Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA