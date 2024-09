Coordinamento Direttori della Giustizia, martedì protesta a Roma

Manifestazione a Roma, martedì 10 settembre, dei direttori del Ministero della Giustizia per dire no alla soppressione del profilo professionale e chiedere l'ingresso nell'area delle elevate professionalità. Lo rende noto in un comunicato il Coordinamento Nazionale Direttori della Giustizia che, spiega, "ha organizzato la manifestazione nazionale, in Piazza Cavour davanti al luogo più rappresentativo della giustizia italiana, la Corte di Cassazione".

Lì, si legge ancora nel comunicato, si raduneranno "centinaia di direttori in servizio negli uffici giudiziari italiani che confluiranno nella Capitale per chiedere il loro inquadramento nell'Area delle Elevate Professionalità, con la piena salvaguardia in ogni caso delle mansioni finora svolte, come delineate dal D.M. Giustizia del 9 novembre 2017". Inoltre è stato promosso anche il tentativo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro, preliminare alla proclamazione dello sciopero della categoria.

"Il profilo professionale del direttore - si legge ancora nella nota - risponde già pienamente ai requisiti per l'inquadramento nell'Area delle Elevate Professionalità, come previsto dal CCNL Comparto Funzioni Centrali. Tale area è stata creata appositamente per accogliere le figure di quadri, una categoria imprescindibile che funge da cerniera tra i Dirigenti e il resto del personale. Il Direttore, infatti, è l'unico profilo a cui il D.M. Giustizia attribuisce funzioni di vicariato del Dirigente, direzione, coordinamento, formazione del personale, studio e ricerca, attività ispettiva e didattica, e in generale, attività ad elevato contenuto specialistico. Osserva inoltre il Coordinamento che, in conformità con il CCNL, l'accesso all'Area delle Elevate Professionalità richiede il possesso di una laurea magistrale, requisito che tutti i Direttori attualmente in servizio possiedono, a differenza dell'Area Funzionari per la quale è sufficiente una laurea triennale".



