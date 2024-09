Oltre 120 metri cubi di rifiuti automobilistici in area privata

Rifiuti automobilistici, oltre 120 i metri cubi, stoccati in un'area privata di 300 metri quadrati.

E' quanto è stato scoperto nel corso di controlli congiunti messi in atto dalla Polizia Metropolitana e dall'Esercito- Operazione Strade sicure, con il supporto dei Carabinieri, alla periferia di Casandrino (Napoli).

Presenti anche molti mezzi di dubbia provenienza, come motorini e auto di grossa cilindrata. All'interno dell'area è stato rinvenuto un camper carico di pezzi e materiali d'auto. Il mezzo presentava una targa alterata e da accertamenti è risultato rubato a Roma nel periodo di ferragosto a danno di due turisti francesi. Sono in corso verifiche per accertare l'eventuale origine furtiva dell'altro materiale rinvenuto. Due le persone denunciate, anche per ricettazione, con conseguente sequestro e richiesta di caratterizzazione del terreno.

L'operazione - in attuazione della strategia di contrasto ai fenomeni di Terra dei fuochi disposta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari - è il primo frutto di un più ampio action day ancora in corso tra Casandrino, Cardito e Crispano.



