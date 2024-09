Avellino, il generale Minicucci incontra i carabinieri

Visita al Comando provinciale dei carabinieri di Avellino del generale di Corpo d'Armata, Marco Minicucci, comandante interregionale "Ogaden" la cui competenza territoriale, oltre alla Campania, si estende a Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise.

Minicucci ha incontrato una rappresentanza di tutti i reparti dell'Arma che operano in provincia di Avellino e, in precedenza, accompagnato dal comandante provinciale, Domenico Albanese, ha incontrato il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, il vescovo della Diocesi, monsignor Arturo Aiello, il presidente del Tribunale di Avellino, Roberto melone e il Procuratore capo, Domenico Airoma. Il generale ha espresso il suo compiacimento per l'attività svolta dai carabinieri in provincia di Avellino dopo aver esaminato le caratteristiche del territorio irpino e le sue peculiarità. Prima di lasciare l'Irpinia, il generale Minicucci si è recato in visita alla sede della Compagnia di Mirabella Eclano, che dal 2 al 4 ottobre prossimi ospiterà il G7 dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA