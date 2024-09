Mezzaroma 'Caivano è la dimostrazione che si può cambiare'

"Ogni volta che vengo a Caivano è una emozione che cresce sempre di più". Così Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha parlato a margine della festa finale dell'Illumina Caivano Camp dove era presente insieme al commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano, all'ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, oltre al karateka e membro del team "Illumina" Stefano Maniscalco. "Quando siamo arrivati sembrava una missione impossibile e invece Caivano è la dimostrazione che cambiare si può - ha continuato Mezzaroma -.

Vado fiero di tre colori. Il giallo e il verde delle maglie dei bambini con la scritta "Illumina". E poi il bianco delle maglie dei tutor che hanno fatto un lavoro straordinario. Sono tutti ragazzi del territorio. È grazie a queste occasioni che si crea lavoro e si crea unione". I camp estivi organizzati da Sport e Salute in collaborazione con le Fiamme Oro sono stati il primo evento ufficiale che si è svolto all'interno del centro Pino Daniele dopo l'inaugurazione dello scorso 28 maggio. Nelle 12 settimane di camp, dal 10 giugno al 6 settembre, hanno partecipato 973 bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Oltre 500 ore di sport gestite da più di 90 operatori di Sport e Salute e 20 delle Fiamme Oro. Sono state 15 le federazioni sportive nazionali coinvolte, per un totale di 34 discipline diverse praticate nell'impianto. "Solo un anno fa, sembrava impossibile immaginare quello che oggi abbiamo davanti ai nostri occhi - ha invece concluso Ciciliano -. Quando ho visitato Caivano per la prima volta, l'ex centro sportivo era devastato e abbandonato.

Oggi, invece, il centro sportivo Pino Daniele è diventato un fiore all'occhiello non solo per Caivano, ma per l'intera Italia".



