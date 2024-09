Manfredi, partita la riqualificazione dell'ex mercato Ittico

"Abbiamo dato il via ai lavori di riqualificazione, finanziati per 10 milioni di euro tramite Pnrr, dell'ex Mercato Ittico. Procederemo al restauro e, assieme al parco della Marinella ora in fase di bonifica, alla rifunzionalizzazione, per dare vita ad un un polo culturale in collaborazione con il Teatro Mercadante". Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

"La riqualificazione dell'ex Mercato Ittico rientra nel piano di recupero dell'area del porto, finalizzato a dare nuova centralità urbana alla zona attraverso la destinazione culturale e il potenziamento dei servizi pubblici", aggiunge.



