Spiagge libere Napoli, dal Tar sì al contingentamento

Il Tar della Campania ha respinto in via cautelare il ricorso contro il contingentamento delle spiagge libere di 'Donn'Anna' e 'Delle Monache'. È quanto fa sapere, con una nota, il Comune di Napoli, aggiungendo che "la stagione balneare prosegue come già previsto" e che l'udienza per la decisione collegiale è stata fissata il 25 settembre.

II presidente della VII sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, si legge nella nota, ha respinto l'istanza di tutela cautelare monocratica presentata dall'Associazione Mare Libero evidenziando che "'le ragioni a fondamento del disposto contingentamento all'esito del riesame disposto dal TAR con ordinanza cautelare n. 1498/2024 si presentano adeguatamente rappresentate e valutate nell'atto integrativo alla delibera del 9.8.2024 emergendo dallo stesso la ponderata valutazione degli opposti interessi coinvolti, atteso che la libera fruizione dell'arenile non può essere disgiunta dalla tutela degli interessi alla sicurezza ed incolumità pubblica; considerato che non appaiono sussistenti gli elementi del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza paventato dall'associazione ricorrente, essendo oramai decorsa la parte più rilevante del periodo della stagione balneare'".



