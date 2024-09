Inchiesta Avellino, nuovo filone su appalti piano di zona

Si apre un altro filone nell'ambito dell'inchiesta "Dolce Vita" su appalti, affidamenti e presunti episodi corruttivi per i quali, insieme ad altri, è indagato l'ex sindaco Gianluca Festa, agli arresti domiciliari dal 18 aprile scorso. Le nuove indagini della Procura di Avellino riguardano gli appalti del Piano di Zona Sociale affidati a società cooperative che successivamente sono finite in indagini della Direzione Distrettuale Antimafia. Su disposizione degli inquirenti, finanzieri in borghese del Comando provinciale di Avellino hanno acquisto presso l'ufficio dell'attuale direttore del Piano di Zona, Rodolfo De Rosa, non indagato, una corposa documentazione sulle gare date in appalto dall'amministrazione guidata dall'ex sindaco Gianluca Festa.





