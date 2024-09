Dermare, a Pozzuoli e Procida visite dermatologiche gratuite

L'area scientifica di Dermatologia Clinica dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" promuove l'iniziativa Dermare: una giornata di counseling gratuito dedicato ai pazienti dermatologici del territorio campano. Infatti, sabato 7 settembre la squadra di specialisti dermatologi fa tappa in due località: a Pozzuoli presso Largo San Paolo dalle 9:30 alle 12:30 con un truck appositamente allestito e, nel pomeriggio, il catamarano Dermare porterà i medici a Procida per proseguire sull'isola l'iniziativa di prevenzione federiciana presso Piazza Marina Grande dalle 15:30 alle 18:30.

"L'iniziativa Dermare punta a sensibilizzare la popolazione circa l'importanza del controllo regolare della cute al fine di prevenire importanti patologie della pelle" spiega il professor Scalvenzi, Direttore della UOC di Dermatologia Clinica -- "Ancora una volta la dermatologia federiciana punta sulla medicina di prossimità per mettere a disposizione competenze accademiche d'eccellenza a favore di parte del territorio campano che non sempre può accedere con facilità ai servizi assistenziali di primo accesso." - conclude la professoressa Napolitano, responsabile scientifico del progetto. Per prenotare le visite è necessario chiamare al numero 3792921295



Riproduzione riservata © Copyright ANSA