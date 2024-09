Al Parco dell'Irno di Salerno torna FantaExpo, il Festival del fumetto, dell'animazione e della fantasia in programma dal 5 all'8 settembre. L'evento è stato organizzato dall'associazione Otaku Garden, con il patrocinio del Comune di Salerno ed il sostegno della Regione Campania. Tanti gli ospiti di questa undicesima edizione, annunciati questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dell'assessore alle Politiche sociali e giovanili, Paola de Roberto, del direttore artistico Alessandro Crescenzo e del direttore esecutivo Davide Giudice.

Saranno presenti, tra gli altri, Marco Merrino, streamer, cantante rock e, non ultimo, direttore creativo del festival; GiosephTheGamer, content creator da 12 anni, con i suoi 800mila iscritti su YouTube, è il punto di riferimento per i fan italiani di Dragon Ball; MasterCast, fra i migliori artisti VFX di tutto il panorama web italiano, ha trasformato in arte l'enorme trend del pooper di Youtube; FrancyDreams, content creator da 7 anni, è esperta del mondo Roblox; PlayerInside, il duo è composto da Gianluca Verri e Maria Elisa Calvagna e, da anni, è un vero punto di riferimento per il gaming in Italia; Nennella Esposito, icona per migliaia di persone su TikTok, affonda le sue radici nelle tradizioni partenopee più veraci, con battute napoletane intraducibili ma esilaranti, alternate a slanci di poesia urbana e filosofia profonda. Grande attesa anche per Giorgia Vecchini: cosplayer, conduttrice, speaker, content creator, grande collezionista ed esperta di cultura pop-nerd, specialmente anni '80 e '90 e per i doppiatori presenti come Gianfranco Miranda che, tra l'altro, ha prestato la voce a diversi attori internazionali, tra cui Ryan Gosling in Blade Runner 2049 e Henry Cavill nei panni di Clark Kent / Superman.

Spazio anche al fumetto con artisti conosciuti sul panorama nazionale, come Ornella Savarese, Gio Quasirosso, Alessia De Sio, Carmen Guasco, Antonio Mirizzi, Tommaso Vitiello e tanti altri. Momenti di gioco e intrattenimento sono garantiti all'interno delle aree a tema di #FantaExpo2024: One Piece, Japan, Post Apoc.

Non mancheranno i concerti: Giorgio Vanni, Riccardo di Casa Surace, Valerio Lundini e i VazzaNikki, Nello Taver. Si chiude con Tony Tammaro l'8 settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA