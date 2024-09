Non vuole attendere turno a pronto soccorso, schiaffeggia medico

Invitata ad attendere il proprio turno, la 32enne ha colpito con uno schiaffo al volto una 29enne, medico del pronto soccorso dell'ospedale 'Cardarelli' di Napoli.

Poi si è scagliata contro una guardia giurata nel frattempo intervenuta. Pochi minuti dopo sono però arrivati i carabinieri della stazione Vomero che hanno denunciato una donna di 32 anni, residente nel quartiere Pendino di Napoli, per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale mentre le due vittime si sono fatte medicare.

Alcune persone hanno raccontato che la donna, senza rispettare l'ordine imposto dal triage, pretendeva dai sanitari di essere immediatamente sottoposta ad esami diagnostici.

Ma quando è stata invitata ad attendere ha iniziato ad urlare, assumendo poi atteggiamenti violenti verso un medico ed una guardia giurata ma immediato è stato l'intervento dei militari I carabinieri, infatti, erano già all'interno del ospedale impegnati in un servizio predisposto per scoraggiare le aggressioni al personale sanitario.



