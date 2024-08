Positano 52 premia Dada Masilo, la danza senza frontiere

Il Premio Positano Léonide Massine per l'arte della danza, il riconoscimento più antico del mondo, celebra i suoi 52 anni il 7 settembre sulla Spiaggia Grande assegnando il Premio alla Carriera alla sudafricana Dada Masilo, 'Danzatrice dell'anno' è la spagnola Lucía Lacarra (ore 20,30).

Finanziato e organizzato dal Comune di Positano, con la direzione artistica di Laura Valente, il premio accoglie nel palmarès di quest'anno, come tradizione, stelle da tutto il mondo: Sae Eun Park e Germain Luovet (Opéra National de Paris - Corea/Francia), Shale Wagman (Opéra National de Paris, Bayerisches Staatsballett, Canada/Germania/Francia), Michela Lucenti (Balletto Civile, Italia vincitrice del 'Premio divulgazione, sostegno e promozione delle Arti Luca Vespoli'), Rebecca Bianchi ('Opera di Roma ), Martina Arduino e Marco Agostino (Teatro alla Scala), Tomàs Ruao (The Royal Swedish Ballet , Portogallo/Svezia), Paloma Livellara (American Ballet, ABT SC, Argentina/Usa). "Grazie all'impegno del Comune di Positano e al grande lavoro della direttrice artistica Laura Valente ci apprestiamo ancora una volta a vivere due giorni di danza straordinaria guardando a Li Galli, scrigno magico tanto amato da Massine e poi da Nureyev - sottolinea il Sindaco Giuseppe Guida - da due anni abbiamo deciso di trasformare la fisionomia del Premio, e per questo desidero ringraziare il prestigioso board scientifico composto dai più importanti direttori di compagnie che hanno lavorato al nostro fianco per garantire al Massine l'eccellenza e l'unicità che lo contraddistinguono". "Un classico che da sempre guarda al futuro - sottolinea Laura Valente - onorando lo spirito di artisti che crearono un secolo fa il mito di Positano capitale della danza: il Premio Massine, anche in questa edizione, si conferma sempre più palcoscenico globale che connette i grandi protagonisti e i talenti emergenti con i nuovi linguaggi contemporanei. Un sentito grazie al Teatro di San Carlo, partner prezioso che ci dona l'immagine simbolo". Il board è composto da Susan Jaffe, Artistic Director of the American Ballet Theatre, Joaquín De Luz, Director Artistico Compañía Nacional de Danza (Spagna), Clotilde Vayer, Direttrice Corpo di Ballo Teatro di San Carlo, Ana Laguna,José Carlos Martínez, Directeur de la Danse de l'Opéra National de Paris. Presidente onorario Alfio Agostini, coordinatore dello staff Alessio Carbone. Attesa per Dada Masilo famosa per le sue versioni rivisitate dei grandi classici del balletto romantico, una delle più apprezzate artiste del mondo, collaboratrice di grandi artisti come William Kentridge. La sua poetica si fonde con la danza africana, riuscendo a parlare delle questioni della tolleranza e dei sentimenti senza frontiere. La manifestazione ha premiato negli anni da Margot Fonteyn a Rudolf Nureyev, da Maurice Béjart a Carla Fracci e Luciana Savignano, Roberto Bolle, Mikhail Baryshnikov, Alicia Alonso, Lutz Förster, Nacho Duato, Svetlana Zakharova e tanti altri.



