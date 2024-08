De Luca, sostegno a sforzo tenacemente unitario di Schlein

Seppellite le polemiche anche dure del passato, Vincenzo De Luca parla alla festa dell'Unità di Procida davanti alla segretaria Elly Schlein all'insegna del dialogo. "Non abbiamo ancora pronta una alternativa di governo.

Dobbiamo lavorare duramente per approfondire il nostro programma, per convincere gli italiani in modo credibile oppure non ci votano. Bisogna lavorare su temi essenziali: sicurezza, giustizia, palude burocratica, un rapporto col mondo cattolico più attento. Noi sosterremo lo sforzo tenacemente unitario della segretaria per costruire una alleanza ampia, senza accettare o porre veti. E ricordiamo che più siamo forti noi democratici, più saremo in grado di aggregare".

"Avrai il nostro sostegno libero e incondizionato se vorrai andare avanti così. Senza il Pd il paese non si salva", ha concluso tra gli applausi De Luca. Dopo l'intervento il governatore ha salutato Schlein seduta in prima fila, ed è subito ripartito per Napoli senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti.



