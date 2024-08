Il 14 settembre a Napoli il 'Noi Festival'

Dopo Milano, nel 2022, e Roma, l'anno scorso, farà tappa a Napoli il prossimo 14 settembre, in piazza del Plebiscito, alle 19, il Noi Festival, un evento della Billy Graham Evangelistic Association con la quale collaborano numerose chiese evangeliche in Italia.

"Non vedo l'ora di venire a Napoli, ma non ho intenzione di predicare un messaggio sulla religione, desidero parlare di come gli italiani possono avere un rapporto reale e personale con Dio", ha dichiarato Franklin Graham, presidente e Ceo della Billy Graham Evangelistic Association.

"Napoli, una città ricca di storia e cultura, desidera una pace duratura e un futuro radioso", ha aggiunto Antonio Marino, vicedirettore del Noi Festival. "Pur avendo affrontato sfide in passato, la sua gente conserva uno spirito di resilienza che continua ad ardere con forza. Credo che questo evento sia esattamente ciò di cui Napoli ha bisogno per prosperare davvero.

Ho visto di persona l'incredibile impatto che il Noi Festival ha avuto sulla popolazione di Milano e Roma, e sono entusiasta che Franklin Graham condivida ancora una volta in Italia il messaggio potente dell'amore di Dio che cambia la vita".

L'evento, gratuito, prevede musica dal vivo e le esibizioni della cantante cristiana e vincitrice di un Latin Grammy Christine D'Clario e dell'artista Charity Gayle.



