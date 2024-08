Cagliari: Gaetano pronto a firmare e va via Pereiro

Cagliari sempre più vicino a Gaetano: accordo con il Napoli agli ultimi dettagli formali. Il ritorno del trequartista potrebbe essere annunciato oggi, anche per consentire eventualmente un immediato impiego del giocatore nella trasferta di sabato a Lecce. Si sta chiudendo l'operazione con una formula che prevede il passaggio definitivo del giocatore al Cagliari per circa sei milioni.

Forse si passerà attraverso il prestito con obbligo di riscatto: prossime ore decisive, ma ormai sembra solo una formalità. Un rifinitore in arrivo. E uno che se ne va: trovato l'accordo con l'uruguaiano Gaston Pereiro per la risoluzione consensuale del contratto. Niente spazio per il giocatore nemmeno con Nicola. Il giocatore era arrivato dal Psv, campionato olandese nel mercato invernale del 2020. Ma non aveva mai convinto pienamente i suoi allenatori. Due i momenti migliori con i rossoblu: la doppietta in casa dell'Atalanta nel 2022 e il pari all'ultimo minuto nella gara di Como in serie B.

Nelle ultime stagioni era stato girato in prestito al Nacional e alla Ternana. Dopo il ritorno a Cagliari, due gare in panchina con Roma e Como: ora il divorzio.

Ultime ore decisive per capire il destino di Lapadula, Wieteska e Jankto. Dovrebbero rimanere tutti e tre: cessioni o prestiti eventualmente rimandati al mercato di gennaio. In dirittura di arrivo si pensa anche a uno scambio con l'Udinese: portiere Silvestri di nuovo rossoblù, Wieteska in bianconero



