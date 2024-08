Parente dispersi nel Casertano,'ero con loro, ora resto da solo'

Da ieri sera e per tutta la notte con i vigili del fuoco ha cercato la madre e il fratello, ma nulla. Raffaele Guadagnino è disperato, perché ieri era nel terreno a raccogliere le noci, a poca distanza in un appezzamento vicino c'era il fratello Giuseppe e la madre Agnese, attualmente dispersi. "Quando ha iniziato a piovere - racconta - è stato tremendo, venivano giù enormi chicchi di grandine, e tantissima pioggia. Io sono salito sul mio Apecar, e sono sceso, mio fratello e mia madre sono partiti con il loro mezzo dopo di me, ma non ce l'hanno fatta. Rischio di restare solo", dice Raffaele, ricordando alla circostanza che un altro fratello - sono tre in totale - è morto tantissimi anni fa colpito da una scarica elettrica mentre faceva il muratore. "Li ho cercati tutta la notte, anche con i droni dei vigili del fuoco, ma purtroppo non li abbiamo trovati".



