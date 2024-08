Frana nel Casertano: residenti, 'ci vuole più manutenzione'

Atmosfera di attesa a Talanico per le ricerche dei due congiunti - madre e figlio di 74 e 42 anni - dispersi. Tante persone affacciate al muretto che dà sulla scarpata dove è stata ritrovata l'Apecar con a bordo le due persone.

Tutti d'accordo perché "fenomeni così non si sono mai visti", ma qualcuno punta il dito contro la mancata manutenzione fatta sulla collina di Talanico. "Quando piove abbiamo sempre allagamenti" dice un cittadino, "per cui Comune e Regione conoscono gli interventi da effettuare. È stata realizzata una vasca di contenimento delle acque in collina, ma è servita a poco".

La titolare di una macelleria accusa un cantiere di un parcheggio in corso di realizzazione nella parte alta di via Talanico, ma un anziano ribatte che "proprio grazie al cantiere il fiume di fango e detriti ha in un primo momento rallentato, poi quando si è riempito l'acqua ha accelerato".



