Datore lavoro del disperso nel Casertano, 'serio,legato a madre'

E' affacciato da un muretto, Alessandro, guarda i vigili del fuoco al lavoro in un canalone e piange: conosce Giuseppe Giadagnino, 42 anni, da ieri disperso con la madre 74enne nel Casertano, dopo essere travolti da un fiume di fango innescato dalle piogge torrenziali che si sono abbattute nella zona. Giuseppe lavorava per lui come asfaltista.

"Stamattina lo aspettavo perché dovevamo fare un lavoro, - dice affranto - avevamo appuntamento alle 6.30. Un ragazzo serio, molto attaccato alla madre; anche ieri se l'era portata nel terreno a raccogliere le nocciole. Erano arrivati a cento metri dalla casa in cui abitano quando sono stati travolti".

Intanto, nel canalone sottostante, che si trova nella frazione Talanico del comune casertano di San Felice a Cancello, proseguono le ricerche dei due dispersi: lì il fiume di fango e detriti si è parzialmente fermato a causa delle presenza di un ponte. E' proprio in prossimità di quel punto che è stata ritrovata l'Apecar - completamente distrutta - a bordo della quale madre e figlio viaggiavano.

Il motore del mezzo è stato ritrovato più a monte ma dei due stretti congiunti nessuna traccia. Nel canalone, oltre a tanto fango, sono confluiti parecchi massi anche grossi, che stanno complicando non poco le operazioni.



