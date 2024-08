Dal 13 settembre 'In-stabilestate' rassegna di teatro e non solo

Dal 13 settembre il Tin - Teatro Instabile Napoli riapre le sue porte per accogliere 'In-stabilestate' seconda edizione rassegna di teatro e non solo firmata da Gianni Sallustro. Ad apertura di rassegna alle 20 ci sarà 'I canti di Calliope' con Roberta Misticone, Titti Nuzzolese, Livia Bertè, Antonella di Bernardo e con i movimenti coreografici di Luisa Leone. Canti e danze dal vivo accompagnano le espressioni dei sentimenti di Elena, Clitemnestra, Ifigenia, Cassandra, Andromaca, Briseide che, sottolineano gli organizzatori, "non raccontano la storia, ma esprimono i propri pensieri e stati d'animo, che sono quanto mai attuali". Il 14 settembre alle 20 sarà la volta di Piera Russo interprete, autrice e regista di 'Piacere mio' il monologo di Simon, una donna che, nata in Italia negli anni Novanta, si chiede cos'è una donna.

Il 20 settembre (ore 20) Lorenzo Marone propone "Generazione x" una riflessione semiseria su ciò che sono i cinquantenni di oggi, un confronto tra generazioni per provare a capire tutti insieme se il mondo sta migliorando o peggiorando. 'Ritorniamo a ridere' con Giovanni Caso e Gianpietro Ianneo è la proposta del 22 settembre alle 20: un mix di varietà, avanspettacolo, prosa e musica. Il 27 settembre Sarah Falanga scrive e dirige il cast dell'Accademia Magna Grecia "…mi chiamano Mimì". Lo spettacolo, tra prosa e musica, consegna al pubblico una trama semplice: la storia di un uomo che ha amato Mimì, forse a sua insaputa. Il 29 settembre (alle 20) Graziano Purgante e Vincenzo Vecchione, che firma anche la regia, portano in scena 'L'uomo più crudele del mondo' di Davide Sacco. In un susseguirsi di dialoghi emergeranno le personalità dei protagonisti e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva.

Incursione nel mondo del burlesque e del circo il 4 ottobre alle ore 20 con 'Femmes Phenomene Cirque&Cabaret' a cura di Floriana D'Ammora, Ilaria Cecere, Bus Theater. Gea Martire è la protagonista di 'Sottosopra' il 5 ottobre alle 20, con le musiche di Valerio Virzo e la regia di Stefano Amatucci. In 'Sottosopra' un ribaltamento sovverte l'ordine naturale, una rivoluzione planetaria datata marzo 2020. Gli assurdi eventi che ne scaturiscono sono riportati nel diario di Antonietta Formisano, donna del popolo napoletano. Chiude la rassegna il 6 ottobre alle 20 " 'A gravidanza... secondo me!" il one woman show di Giusy Freccia, che racconta le fasi della gravidanza come pretesto per riflettere sulla vita quotidiana di ogni donna, mamma e non mamma. La regia è di Lucio Pierri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA